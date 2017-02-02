За отстрел косули брянца на год лишили права охоты

Жителя Брянской области лишили права охоты за браконьерство.

Как сообщили в областном департаменте природных ресурсов и экологии, охотник без разрешения убил косулю в охотничьих угодьях Погарского района.

По решению мирового судьи его на год лишили права охоты. Также ему предстоит возместить ущерб государственному охотничьему фонду в размере 60 тысяч рублей.