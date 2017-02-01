У жителей Бежицы полицейские изъяли 100 литров браги и самогона

В Бежицком районе Брянска полицейские изъяли 80 литров браги и 20 литров самогона.

Очередные рейды в местах продажи спиртосодержащей продукции домашнего изготовления прошли в домах по проезду Заводскому, сообщили в региональном УМВД. Изъятые «напитки» направлены на экспертизу.

Всего в ходе профилактических мероприятий полицейские проверили 230 домовладений. По их результатам нарушителей привлекли к ответственности.

Напомним, в январе в Бежицком районе у самогонщиков изъяли 240 литров браги и более 90 литров самогона.