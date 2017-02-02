На рынках Брянска изъяли опасные мясные и колбасные изделия
На рынках и ярмарках Брянска изъяли несколько партий опасных мясных и колбасных изделий, молока и овощей.
Признаки недоброкачественности продукции выявлены в ходе ветеринарно-санитарных экспертиз, сообщили в управлении ветеринарии Брянской области.
Так, на «Бежицких рядах» не допущены к продаже 4,7 килограмма просроченных колбасных изделий и 9 литров сырого коровьего молока, в котором выявлена повышенная кислотность.
В ООО «Торговый ряд» к продаже готовили 1 килограмм куриного фарша и 6 килограммов колбасных изделий без маркировочных этикеток, а также 10 килограммов просроченного соленого сала.
В ОАО «Комплекс» с реализации сняли 3,2 килограмма говяжьей печени с явными признаками недоброкачественности, 0,8 килограмма просроченного куриного фарша, 1 килограмм колбасок для жарки без маркировки и 6 килограммов картофеля с завышенным содержанием нитратов.
В ООО «Предприятие «Мастер» обнаружена партия кабачков весом 2 килограмма с превышением содержания нитратов.
Также превышение нитратов выявлено в трехкилограммовой партии столовой, планируемой к продаже в ООО «МР-Садко».
Некачественную и опасную продукцию изъяли из торгового оборота и утилизировали.
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04 Февраля, 2017
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