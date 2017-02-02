На рынках Брянска изъяли опасные мясные и колбасные изделия

На рынках и ярмарках Брянска изъяли несколько партий опасных мясных и колбасных изделий, молока и овощей.

Признаки недоброкачественности продукции выявлены в ходе ветеринарно-санитарных экспертиз, сообщили в управлении ветеринарии Брянской области.

Так, на «Бежицких рядах» не допущены к продаже 4,7 килограмма просроченных колбасных изделий и 9 литров сырого коровьего молока, в котором выявлена повышенная кислотность.

В ООО «Торговый ряд» к продаже готовили 1 килограмм куриного фарша и 6 килограммов колбасных изделий без маркировочных этикеток, а также 10 килограммов просроченного соленого сала.

В ОАО «Комплекс» с реализации сняли 3,2 килограмма говяжьей печени с явными признаками недоброкачественности, 0,8 килограмма просроченного куриного фарша, 1 килограмм колбасок для жарки без маркировки и 6 килограммов картофеля с завышенным содержанием нитратов.

В ООО «Предприятие «Мастер» обнаружена партия кабачков весом 2 килограмма с превышением содержания нитратов.

Также превышение нитратов выявлено в трехкилограммовой партии столовой, планируемой к продаже в ООО «МР-Садко».

Некачественную и опасную продукцию изъяли из торгового оборота и утилизировали.