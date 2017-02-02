18-летнюю москвичку осудят в Брянске за попытку сбыть героин

18-летняя жительница Москвы предстанет перед судом Брянска по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в середине июня 2016 года в Москве девушка вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами и получила от них крупную партию героина.

Приехав в Брянск 29 июня 2016 года, она попыталась сделать «закладки» для последующего сбыта наркотика, но была задержана сотрудниками УФСБ России по Брянской области и УМВД России по городу Брянску. Полицейские изъяли у нее более 60 граммов героина.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска.