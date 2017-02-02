В Брянске экс-директора «Технологий будущего» приговорили к двум годам

Советский районный суд Брянска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора ООО «Технологии будущего» Александра Пантюхова.

Пантюхова признали виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Как сообщили в региональной прокуратуре, директор компании, занимающейся строительством и обслуживанием газовых котельных, в 2012-2014 годах занижал налог на добавленную стоимость, внося заведомо ложные сведения в декларации. Размер ущерба превысил 87,6 миллиона рублей.

Суд приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима. Также по решению суда с предпринимателя взыщут 87,6 миллиона рублей.