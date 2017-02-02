В Брянске коммунальщиков обвинили в травле собак

Жительница Фокинского района Брянска пожаловалась зоозащитникам на действия представителей коммунальных служб.

В группе помощи бездомным животным «БИМ» она рассказала, что утром 1 февраля встретила по улице Дзержинского «двух подозрительных мужчин с мешком лакомств, которыми они пытались накормить собак, явно с отравой». По ее словам, «собаки дружелюбные, одна с биркой».

«А мужики были явно с ЖЭУ Фокинского района. Пришлось вступить с ними в перепалку и отобрать мешок. Как дальше делать и как быть? Помогите», – пишет жительница Брянска.

Зоозащитники проконсультировали автора сообщения насчет дальнейших действий. Также они намерены в случае необходимости «подключить прокуратуру и специалистов Россельхознадзора и Центра гигиены и эпидемиологии».