В Брянске коммунальщиков обвинили в травле собак
Жительница Фокинского района Брянска пожаловалась зоозащитникам на действия представителей коммунальных служб.
В группе помощи бездомным животным «БИМ» она рассказала, что утром 1 февраля встретила по улице Дзержинского «двух подозрительных мужчин с мешком лакомств, которыми они пытались накормить собак, явно с отравой». По ее словам, «собаки дружелюбные, одна с биркой».
«А мужики были явно с ЖЭУ Фокинского района. Пришлось вступить с ними в перепалку и отобрать мешок. Как дальше делать и как быть? Помогите», – пишет жительница Брянска.
Зоозащитники проконсультировали автора сообщения насчет дальнейших действий. Также они намерены в случае необходимости «подключить прокуратуру и специалистов Россельхознадзора и Центра гигиены и эпидемиологии».
Новости регионов
04 Февраля, 2017
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