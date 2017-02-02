В Брянске пассажирам московских поездов предложили воспользоваться автобусами
Городская администрация опубликовала расписание движения автобусов через железнодорожный вокзал Брянск I.
Расписание публикуется для удобства пассажиров скорых поездов Москва – Брянск и Брянск – Москва, сообщили в мэрии.
Расписание
Будни, скорый поезд Москва – Брянск
Прибытие поезда в 11.10 (по понедельникам и пятницам)
Время прохождения автобуса через ж/д вокзал:
11.17 – до Фосфоритного завода (маршрут № 2)
11.26 – до Дизельного завода (№ 2)
11.30 – до Фосфоритного завода (№ 2)
11.40 – до Фосфоритного завода (№ 2)
Прибытие поезда в 17.45
Время прохождения автобуса через ж/д вокзал:
17.52 – до Дружбы через памятник летчикам (№ 2)
18.00 – до дизельного завода (№ 2)
18.02 – до фосфоритного завода (№ 2)
18.10 – до больницы № 2 (№ 30)
18.12 – до Вокзального микрорайона (№ 9 – дополнительный рейс)
18.15 – до Ходаринки через мясокомбинат (№ 33д)
18.20 – до Радицы-Крыловки (№ 9)
Прибытие поезда в 23.35
Время прохождения автобуса через ж/д вокзал:
23.45 – до Дружбы через памятник летчикам (№ 2)
Будни, скорый поезд Брянск – Москва
Отправление в 7.05 (по понедельникам и пятницам)
Прибытие автобусов к ж/д вокзалу:
6.32 – от фосфоритного завода (№ 2)
6.35 – от гормолкомбината через Болву (№ 9)
6.37 – от бульвара Щорса (№ 8)
6.55 – от улицы Чичерина (№ 30)
Отправление поезда в 13.30
Прибытие автобусов к ж/д вокзалу:
12.36 – от фосфоритного завода (№ 2)
12.40 – от дизельного завода (№ 2)
12.52 – от Радицы-Крыловки (№ 9)
12.55 – от дизельного завода (№ 2)
12.56 – от фосфоритного завода (№ 2)
13.10 – от дизельного завода (№ 2)
13.20 – от бульвара Щорса (№ 8)
Отправление поезда в 19.00
Прибытие автобусов к ж/д вокзалу:
18.00 – от фосфоритного завода (№ 2)
18.10 – от улицы Чичерина (№ 30)
18.13 – от дизельного завода (№ 2)
18.18 – от бульвара Щорса (№ 8)
18.20 – от Вокзального микрорайона (№ 9)
18.20 – от фосфоритного завода (№ 2)
18.21 – от дизельного завода (№ 2)
18.27 – от Ковшовки (№ 13)
18.32 – от фосфоритного завода (№ 2)
18.40 – от дизельного завода (№ 2)
18.41 – от фосфоритного завода (№ 2)
18.43 – от бульвара Щорса (№ 11)
18.50 – от Радицы-Крыловки (№ 9)
18.50 – от Вокзального микрорайона (№ 9)
Отправление поезда в 23.50
Прибытие автобусов к ж/д вокзалу:
23.45 —от фосфоритного завода (№ 2)
Выходные дни, прибытие скорого поезда Москва – Брянск в 11.00 (по субботам)
Прибытие автобусов к ж/д вокзалу:
11.20 – до Ковшовки (№ 13)
11.24 – до фосфоритного завода (№ 2)
11.26 – до дизельного завода (№ 2)
11.35 – до Радицы-Крыловки (№ 9)
11.40 – до мясокомбината (№ 31)
11.47 – до Вокзального микрорайона (№ 9)
Прибытие поезда в 17.45
Прибытие автобусов к ж/д вокзалу:
17.52 – до Дружбы через памятник летчикам (№ 2)
18.00 – до фосфоритного завода (№ 2)
18.05 – до Радицы-Крыловки (№ 9)
18.06 – до Ковшовки (№ 13)
18.10 – до больницы № 2 (№ 30)
18.12 – до Дружбы через памятник летчикам (№ 2)
18.17 – до Вокзального микрорайона (№ 9)
Прибытие поезда 23.35 – автобус не предусмотрен
Выходные дни, отправление скорого поезда Брянск – Москва в 7.05 (по субботам)
Прибытие автобусов от ж/д вокзала:
6.35 – от гормолкомбината через Болву (№ 9)
Отправление поезда в 13.30
Прибытие автобуса к ж/д вокзалу:
12.37 – от Радицы-Крыловки (№ 9)
12.42 – от фосфоритного завода (№ 2)
12.49 – от дизельного завода (№ 2)
13.00 – от улицы Чичерина (№ 30)
13.01 – от дизельного завода (№ 2)
13.08 – от бульвара Щорса (№ 31)
13.13 – от Мамонова поля (№ 13)
13.20 – от бульвара Щорса (№ 8)
Отправление поезда в 17.05 (по воскресеньям)
Прибытие автобуса к ж/д вокзалу:
16.25 – от Радицы-Крыловки (№ 9)
16.32 – от бульвара Щорса (№ 8)
16.32 – от фосфоритного завода (№ 2)
16.37 – от Радицы-Крыловки (№ 9)
16.51 – от дизельного завода (№ 2)
Отправление поезда в 19.00
Прибытие автобуса к ж/д вокзалу:
18.05 – от Вокзального микрорайона (№ 9)
18.06 – от Мамонова поля (№ 13)
18.12 – от фосфоритного завода (№ 2)
18.17 – от Радицы-Крыловки (№ 9)
18.32 – от фосфоритного завода (№ 2)
18.40 – от дизельного завода (№ 2)
18.45 – от фосфоритного завода (№ 2)
18.55 – от Вокзального микрорайона (№ 9)
Новости регионов
04 Февраля, 2017
|-8
|$60
|€64
Круглый стол «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на международные и региональные рынки» провёл Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы государственной поддержки международных инициатив этих субъектов бизнеса, а также способы снижения рисков при выходе на международные рынки.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
Более 150 работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и членов их семей приняли участие в корпоративном спортивном празднике, который прошел в минувшие выходные на ледовом катке спорткомплекса «Варяг» в Брянске.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.