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В Брянске амнистированный директор УК отказывался возмещать ущерб

Опубликовано Вчера, 14:20

В Брянске амнистированный руководитель ООО «Жилкомсервис» Руслан Шендрик оспаривал решение о взыскании с него 5,5 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, с ноября 2013 года по май 2014 года Шендрик умышленно скрыл денежные средства «Жилкомсервиса» в размере более 5,5 миллиона рублей, за счет которых должна была взыскиваться недоимка по налогам.

Ему предъявили обвинение по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере». Уголовное дело было направлено в суд, а затем прекращено по нереабилитирующему основанию вследствие акта об амнистии.

Прокурор Советского района Брянска добился в суде возмещения ущерба, причиненного федеральному бюджету. Не согласившись с решением суда, Шендрик оспорил его в вышестоящей инстанции.

Брянский областной суд оставил предыдущее решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в силу.

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