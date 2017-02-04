В Путевке младший школьник разгромил класс в гимназии

Родители обсуждают в соцсетях агрессивное поведение ученика Снежской гимназии в Путевке.

Как сообщила одна из мам, 2 февраля ученик 4г класса в течение пяти минут разгромил классное помещение. На фото, выложенном женщиной в Интернете, видно, что в классе оказались перевернуты и сломаны несколько парт и стульев.

«Это проделки одного ученика, в течение 5 минут, а администрация говорит, что это норма. Вот в такой безопасной обстановке учатся наши дети», – жалуется жительница Путевки.

По словам родителей, «дети так испугались, девочки плакали».

«Мальчик этот ведет себя так с момента, как пришел в наш класс. В октябре вроде. Его исключили из прежней школы, по слухам, за то, что он директора до крови искусал», – рассказала еще одна мама.

Родители недоумевают, почему администрация гимназии не принимает мер и «спускает дело на тормозах».