Жительница Погарского района, сжегшая сожителя, считает приговор суровым
Жительница деревни Горицы Погарского района, признанная виновной в жестоком убийстве сожителя общеопасным способом, пыталась оспорить приговор суда.
Напомним, 19 июля 2016 года пьяная женщина находилась дома с сожителем и матерью. Поссорившись с мужчиной, который также был пьян, она облила бензином его ноги и диван и подожгла. Мужчина не смог выбраться из дома и погиб. Матери удалось спастись.
В декабре 2016 года суд приговорил женщину к 14 с половиной годам исправительной колонии общего режима. Однако та посчитала приговор чрезмерно суровым и обжаловала его.
Как сообщили в региональной прокуратуре, апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для отмены приговора суда и отклонила жалобу. Приговор вступил в законную силу.
Новости регионов
06 Февраля, 2017
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