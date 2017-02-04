В Брянске пожарные не смогли подъехать к дому из-за парковки
Во время учений в Брянске пожарные не смогли подъехать к месту условного пожара.
Пожарные-спасатели провели в областном центре тактическое занятие с привлечением пожарной техники. По сценарию, пожар произошел в одном из спальных районов – необходимо было в кратчайшие сроки прибыть к месту пожара, установить технику для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации людей и тушения условного пожара.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, оперативному прибытию на место помешала стихийная парковка во дворе.
«В данной ситуации пожарная техника в так называемом спальном районе не смогла подъехать к месту условного пожара. Это произошло из-за неправильной парковки личного автотранспорта, который находится возле жилых домов. Конечно, в случае реального пожара и угрозы жизни людей пожарные-спасатели незамедлительно приступят к спасению людей и ликвидации загорания», – пояснили в МЧС.
В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки возле зданий и жилых домов и напомнили о штрафах за их нарушение: от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей для граждан, от 7 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 тысяч до 150 тысяч для юридических лиц.
Новости регионов
06 Февраля, 2017
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