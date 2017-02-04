В City Hall проходит кастинг конкурса «Мисс Брянск – 2017»

В ресторанно-развлекательном комплексе City Hall проходит кастинг конкурса «Мисс Брянск – 2017».

Как сообщили организаторы, кастинг был перенесен с 1-2 на 5-6 февраля. Сегодня претенденток в возрасте от 17 до 30 лет ожидают в City Hall в 19.00. С собой необходимо иметь туфли на каблуке, резинку для волос, одежду по фигуре и фото.







