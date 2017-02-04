В выходные в Брянской области выявили восемь пьяных пешеходов
Восемь пьяных пешеходов выявили на дорогах Брянской области сотрудники ГИБДД в минувшие выходные, 4 и 5 февраля.
Нетрезвых участников дорожного движения удалили с проезжей части. В отношении трех человек автоинспекторы составили административные материалы за отсутствие световозвращающих элементов на одежде.
Всего в выходные в Брянской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, девять получили травмы. Зарегистрировано 39 аварий с материальным ущербом.
По данным областной Госавтоинспекции, пресечено 882 нарушения в области безопасности дорожного движения. Выявлено девять водителей с признаками опьянения. В отношении двух из них решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нетрезвое вождение. В отношении пяти водителей составлены административные материалы за выезд на встречную полосу.
Новости регионов
06 Февраля, 2017
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