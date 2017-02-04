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В Брянске несостоявшаяся владелица автомойки получила два года условно

Опубликовано Сегодня, 12:00

В Брянске индивидуальная предпринимательница предстала перед Советским районным судом по обвинению в крупном мошенничестве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2012 году женщина представила в департамент экономического развития Брянской области фиктивные документы о расходах на создание автомобильной мойки. Из федерального бюджета ей выделили 300 тысяч рублей в качестве компенсации затрат.

Суд приговорил предпринимательницу к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

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