В Брянске несостоявшаяся владелица автомойки получила два года условно

В Брянске индивидуальная предпринимательница предстала перед Советским районным судом по обвинению в крупном мошенничестве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2012 году женщина представила в департамент экономического развития Брянской области фиктивные документы о расходах на создание автомобильной мойки. Из федерального бюджета ей выделили 300 тысяч рублей в качестве компенсации затрат.

Суд приговорил предпринимательницу к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.