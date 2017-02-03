Жители Брянска наблюдали лунное гало

В ночь на 7 февраля жители Брянска могли наблюдать необычный оптический феномен – лунное гало.

Гало – светящееся кольцо вокруг источника света: Солнца, Луны, а иногда вокруг уличных огней. Как правило, гало образуются из-за ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы.

Горожане делятся в соцсетях фотографиями лунного гало. Также минувшей ночью его наблюдали жители большинства районов Брянской области.







