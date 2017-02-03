В Брянске пройдет костюмированный «Мимимишный парад»

10 февраля в Брянске пройдет «Мимимишный парад».

Парад организует event-агентство «Человек-праздник».

«В преддверии Дня всех влюбленных мы соберемся на главной площади нашего города, чтобы пройти самым «Мимимишным парадом» этого года!» – говорится в сообщении организаторов.

Желающих присоединиться к «Мимимишному параду» 10 февраля ждут на площади Ленина. Начало в 18.00.

«Костюмы, грим, аксессуары приветствуются!» – также сообщают организаторы.