В Брянске пройдет костюмированный «Мимимишный парад»
10 февраля в Брянске пройдет «Мимимишный парад».
Парад организует event-агентство «Человек-праздник».
«В преддверии Дня всех влюбленных мы соберемся на главной площади нашего города, чтобы пройти самым «Мимимишным парадом» этого года!» – говорится в сообщении организаторов.
Желающих присоединиться к «Мимимишному параду» 10 февраля ждут на площади Ленина. Начало в 18.00.
«Костюмы, грим, аксессуары приветствуются!» – также сообщают организаторы.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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