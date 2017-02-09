Житель Выгоничского района заплатит более 2 миллионов рублей по алиментам
Из-за алиментного долга в размере 350 тысяч рублей жителю Выгоничского района предстоит заплатить 2,2 миллиона рублей неустойки.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, с жалобой на бездействие приставов при взыскании алиментов в пользу 14-летнего сына обратилась жительница Выгоничского района. Она рассказала, что, несмотря на постановление пристава о запрете регистрационных действий в отношении имущества, отец ребенка сумел им распорядиться.
В районной прокуратуре заявили о том, пристав не исполнил свои обязанности. Постановление о запрете регистрационных действий с домом и земельным участком было направлено в УФРС спустя девять месяцев со дня его вынесения. При этом исполнить его уже было невозможно, поскольку должник подарил дом и участок, а другого имущества у него не было.
В результате сделку признали мнимой, Россрееестр зарегистрировал право собственности за отцом ребенка. Тот добровольно выплатил долги по алиментам.
Прокурор внес представление руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области. По результатам его рассмотрения одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
По решению суда должнику предстоит выплатить 2,2 миллиона рублей в качестве неустойки по уплате алиментов.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
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