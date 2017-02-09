В Брянске водителя «скорой» заставили ездить на вызовы «по приборам»
В Брянске фельдшер пожаловалась в соцсетях на тяжелые условия работы бригады «скорой помощи».
На фото, сделанном из кабины «ГАЗели» «скорой», видно, что в кабине промерзли стекла, как следствие – практически нулевая видимость. «Следуем на вызов... за окном -25, в кабине -15», – написала автор сообщения.
По словам девушки, «так работает печка». «На ремонт водителю поставить машину не разрешил механик, так как вызовов в городе много. Предложил водителям этой бригады «скинуться» и купить новую печку», – пояснила она, отметив, что «самое печальное во всем этом – госпитализация в салоне такой машины, где еще холоднее».
«Вот крайний вызов: 6-месячный ребенок с мамой были госпитализированы на этой машине. Время в пути – около 20-30 минут», – рассказала фельдшер.
Интернет-пользователи предложили «в эту машину усадить сейчас руководство города, дабы почувствовало оно все «прелести» происходящего».
Новости регионов
09 Февраля, 2017
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