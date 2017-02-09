Претенденток на звание «Мисс Брянск» определили после дефиле в бикини

20 претенденток на победу в конкурсе «Мисс Брянск – 2017» определили после дефиле в бикини.

Кастинг ежегодного конкурса проходил 5-7 февраля в ресторанно-развлекательном комплексе City Hall. Члены жюри: организатор конкурса Ольга Кремнева, имиджмейкер Юлия Климова, стилист Ирина Коротина хореограф Наталья Морозова и директор института загара и красоты «Ямайка» Наталья Рюмина – выбирали потенциальных финалисток из порядка сотни брянских красавиц. Фоторепортаж с кастинга подготовил фотограф Антон Чехов.

Отбор завершился дефиле в бикини. Теперь 20 девушкам предстоит пройти подготовку к финалу. Финальное шоу состоится 22 апреля.

































