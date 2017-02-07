Житель Дятьковского района обвинил фельдшера в смерти отца

Житель Дятьковского района пожаловался в департамент здравоохранения Брянской области на «халатность и некомпетентность» фельдшера «скорой помощи».

Жалоба опубликована на форуме департамента.

«31 января 2017 года, вечером, моему отцу была вызвана бригада скорой медицинской помощи в поселок Старь Дятьковского района, были жалобы на жжение в груди и загрудинную боль, в анамнезе он имел ИБС, приехала фельдшер Офицерова В. Фельдшер даже не удосужилась снять ЭКГ, что входит в ее прямые обязанности, в результате ее халатности и некомпетенции отец умер 1 февраля 2017 года в 5 утра. По результатам СМЭ диагностировали инфаркт миокарда. Прошу разобраться в данной халатности фельдшера», – говорится в сообщении, датированном 3 февраля.

На жалобу 8 февраля отреагировали в Дятьковской районной больнице.

«Вызов Вашего отца был обслужен 31.01.2017 в 20 часов 38 минут фельдшером скорой медицинской помощи Офицеровой В. В. После осмотра был выставлен диагноз «хроническая ишемия головного мозга». Сопутствующий диагноз: «артериальная гипертензия в анамнезе». Оказана медицинская помощь согласно поставленному диагнозу. Электрокардиограмма в момент осмотра не сделана в связи с тем, что Вашему отцу ранее была наложена гипсовая повязка ДЕЗО по поводу вывиха левого плеча с отрывом большого бугра, что препятствовало проведению ЭКГ. По результатам судебно-медицинской экспертизы от 01.02.2017 выставлен посмертный диагноз «другие формы хронической болезни сердца», – пояснила заместитель главного врача по медицинской части Дятьковской больницы Галина Иванова.

Сыну умершего мужчины также предложили задать интересующие вопросы заведующей терапевтическим отделением взрослой поликлиники.