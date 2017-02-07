В Брянске водитель расчистил дорогу вместо коммунальщиков

В Брянске водитель, не дождавшись активности от дорожных служб, сам решил расчистить проезжую часть.

Как рассказали очевидцы, на переулке Ржевского в Бежицком районе машины ежедневно застревают из-за глубокой ледяной колеи. У водителя Ford Focus, вероятно, лопнуло терпение: он вышел из машины с ломом и принялся расчищать дорогу. При этом никто из жильцов соседних домов инициативу не поддержал.

Мнения интернет-пользователей разделились. Одни называют вышедшего на борьбу со льдом водителя «городским сумасшедшим», другие винят в бездействии городские власти: «Власти специально добиваются, чтобы люди все сами делали, скоро разметку рисовать начнем».



