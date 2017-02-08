В Брянске нашли мешки с обезображенными трупами собак

В Брянске произошел очередной случай жестокого убийства бездомных собак.

Как рассказали в АНО «Вита», 7 февраля жительница Фокинского района, катаясь на лыжах, обнаружила в лесополосе неподалеку от жилого сектора по проезду Ново-Дзержинскому два окровавленных мешка с трупами собак и сообщила об этом в зоозащитную организацию.

В лесополосу приехали зоозащитники – информация подтвердилась.

«Мешки, измазанные кровью, издалека привлекали внимание, в том числе и нестандартными размерами – примерно около 100 литров каждый. Содержимое мешков хорошо просматривалось – внутри находились обезображенные труппы собак. На тех трупах, которые лежали сверху, отсутствовала не только шерсть, но и полностью содран верхний слой кожи по всему телу. Поверх скальпированных трупов сложено большое количество использованных медицинских перчаток и медицинских масок», – рассказали в «Вите».

На место происшествия прибыли правоохранители: участковые, оперативники, дознаватели из Фокинского района Брянска и криминалисты из Брянского района. По информации «Виты» полицейские до поздней ночи изымали улики, снимали следы от протекторов шин, опрашивали свидетелей, составляли протоколы. Мешки с трупами собак и другими доказательствами были изъяты.

8 февраля трупы животных отправили на экспертизу. По факту случившегося оповещены государственные ветеринарные службы города. Сейчас полицейские проводят проверку, назначены экспертизы, по их результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.