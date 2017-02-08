Клинцовскому насильнику и убийце добавили полгода к 12-летнему сроку
Прокурор Клинцовского района добился увеличения срока заключения для 53-летнего мужчины, изнасиловавшего и убившего 30-летнюю женщину.
Преступление было совершено ночью 3 декабря 2015 года в доме в селе Медведово Клинцовского района, где в компании знакомых хозяин распивал спиртное. Оставшись наедине с 30-летней гостьей, он стал делать ей непристойные предложения. Когда та отказалась, он несколько раз ударил ее по голове. Затем он изнасиловал потерявшую сознание женщину.
Утром хозяин не смог разбудить гостью – травмы оказались смертельными. Тело он спрятал в погребе на территории своего домовладения.
В ноябре 2016 года суд признал мужчину виновным в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
Прокурор Клинцовского района оспорил приговор, настаивая на том, что суд не учел в качестве отягчающего обстоятельства состояние алкогольного опьянения.
Как сообщили в прокуратуре, апелляционная инстанция Брянского областного суда увеличила срок на полгода. Жителю Клинцовского района предстоит 12 с половиной лет провести в колонии строгого режима.
Новости регионов
10 Февраля, 2017
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