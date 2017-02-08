В Брянске ищут очевидцев зверской расправы над собаками

Зоозащитники просят откликнуться возможных очевидцев расправы над бездомными собаками, которых нашли в мешках со скалькированными ранами.

Напомним, два мешка с трупами изувеченных собак обнаружены 7 февраля в лесополосе неподалеку от жилого сектора по проезду Ново-Дзержинскому на окраине Фокинского района Брянска. У собак отсутствовала шерсть и верхний слой кожи. Здесь же зоозащитники нашли использованные медицинские перчатки и маски.

В АНО «Вита» обратились к горожанам, которые могли видеть транспорт, доставивший мешки, или выгружавших их людей.

«Если кто-то владеет дополнительной информацией по данному делу, просим прислать информацию на почту koshsob@mail.ru», – говорится в сообщении «Виты».