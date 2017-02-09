МРЭО в Трубчевске переехал в новое здание
Отделение № 5 МРЭО ГИБДД УМВД по Брянской области начало работу в новом здании.
Как сообщили в УМВД, отделение № 5 МРЭО теперь дислоцируется по улице Новой, 9. Здесь можно зарегистрировать транспортные средства, сдать экзамен и получить водительское удостоверение.
В новом здании созданы необходимые условия для оказания государственных услуг, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями, отметили в УМВД. Прилегающая территория оснащена площадкой для осмотра транспорта и парковкой.
Новости регионов
11 Февраля, 2017
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