МРЭО в Трубчевске переехал в новое здание

Отделение № 5 МРЭО ГИБДД УМВД по Брянской области начало работу в новом здании.

Как сообщили в УМВД, отделение № 5 МРЭО теперь дислоцируется по улице Новой, 9. Здесь можно зарегистрировать транспортные средства, сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

В новом здании созданы необходимые условия для оказания государственных услуг, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями, отметили в УМВД. Прилегающая территория оснащена площадкой для осмотра транспорта и парковкой.