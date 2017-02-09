Инспектора ГИБДД Брянска судят за мошенничество

Государственный инспектор дорожного надзора ДИ и ОД ОГИБДД УМВД России по городу Брянску стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в Фокинском районном суде, куда поступило уголовное дело, инспектора ГИБДД обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

Дата судебного заседания еще не назначена. О ней в Фокинском районном суде обещают сообщить позже.