Инспектора ГИБДД Брянска судят за мошенничество
Государственный инспектор дорожного надзора ДИ и ОД ОГИБДД УМВД России по городу Брянску стал фигурантом уголовного дела.
Как сообщили в Фокинском районном суде, куда поступило уголовное дело, инспектора ГИБДД обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.
Дата судебного заседания еще не назначена. О ней в Фокинском районном суде обещают сообщить позже.
Новости регионов
11 Февраля, 2017
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