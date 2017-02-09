Винни Пух и Злые Птицы устроили «Мимимишный парад» в Брянске

10 февраля в Брянске прошел первый «Мимимишный парад».

Как сообщают организаторы – представители event-агентства «Человек-праздник», парад, приуроченный к Дню святого Валентина, собрал «море улыбок, сотни обнимашек и множество валентинок».

Участники парада: молодые люди в костюмах героев американской версии «Винни Пуха», российского мультфильма «Маша и Медведь» и компьютерной игры Angry Birds – собрались на площади Ленина. После танцев у стен драмтеатра парад, все так же танцуя, двинулся по проспекту Ленина.

«Сегодня был потрясающий день! Спасибо вам, друзья, за улыбки, настроение и просто за то, что вы есть! С наступающим Днем всех влюбленных! Любите и просто будьте счастливы!» – поблагодарили организаторы участников «Мимимишного парада».















