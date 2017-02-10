В Белых Берегах собирают деньги для оставшейся без жилья сироты

19-летняя сирота из Белых Берегов Александра Шестакова осталась без крыши над головой в результате пожара.

Об этом сообщили на странице Белых Берегов в соцсетях. Пожар произошел 10 февраля в доме по улице Белобережской.

«Как в народе говорят, вор хоть что-то оставит, а пожар – ничего! То, что не уничтожил огонь, все равно пришло в негодность из-за дыма и воды! Народ! Белобережцы! Нас почти 10 000 человек. Неужели мы оставим ее одну с этим горем? Давайте отзовемся и окажем посильную помощь!» – говорится в обращении к жителям поселка.

Номер карты для перечисления средств: 6390 0208 9015 8919 44 («Сбербанк»). Телефоны Александры Шестаковой 8-910-233-03-04, 8-996-447-63-73.