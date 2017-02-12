Брянец пожаловался на «адских» соседей из Навли

Житель Брянска пожаловался «свинство» и агрессию со стороны соседей, приехавших из Навли.

Гневное сообщение появилось на странице «самого лучшего поселка мира» в соцсетях.

«Навля, пожалуйста, забери назад своих «лучших людей» Витю и Катю Мошкаровых. Они поселились на пятом этаже в Фокинском районе в Брянске. Дерутся, целыми днями орут матом друг на друга, на своих маленьких детей, кроют трехэтажным матом соседей. По ночам пьянки с музыкой. Шумят и свинячат. Бросают мусор, пепел и окурки с пятого этажа на балконы соседей», – жалуется брянец под ником Петрович Петрович.

По его словам, «на замечания глава семейства орет матом и бросается драться на женщин-соседок. Ведет себя, как уголовник. Затерроризировал всю округу».

«У вас там что – вообще никакой культуры?» – заключает житель Брянска.