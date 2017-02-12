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Скончалась мать депутата Брянской Думы Михаила Ивако

Опубликовано Вчера, 14:20

Ушла из жизни мать депутата Брянской областной Думы Михаила Ивако Нина Степановна.

Об этом сообщили в Брянском отделении партии «Единая Россия».

«Брянское региональное отделение партии «Единая Россия» выражает искренние и глубокие соболезнования депутату Брянской областной Думы Михаилу Ивановичу Ивако по поводу смерти матери Нины Степановны», – говорится в соболезновании секретаря отделения, зампредседателя облдумы Юрия Гапеенко и руководителя регионального исполкома Андрея Сотникова.

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