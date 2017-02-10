Народный артист в платье и ботинках поздравил брянцев с Днем влюбленных

В преддверии Дня святого Валентина в ночном клубе «Велес» в Брянске прошла вечеринка «Купидон Party».

По традиции отдыхающих развлекал 59-летний народный артист РФ Владимир Аверин. По случаю Дня влюбленных он облачился в белое платье-балахон с кружевом и массивными крыльями за спиной, вероятно, олицетворяя Купидона. Из легкомысленного образа несколько выбивались лишь черные носки и массивные ботинки.

В одном из конкурсов Аверин предложил парам поедать яблоки на скорость. Победителям вручили подарки от спонсоров.

Гости танцевали, позировали на фоне пилонов и фотографировались с импозантным Купидоном.

















