Народный артист в платье и ботинках поздравил брянцев с Днем влюбленных
В преддверии Дня святого Валентина в ночном клубе «Велес» в Брянске прошла вечеринка «Купидон Party».
По традиции отдыхающих развлекал 59-летний народный артист РФ Владимир Аверин. По случаю Дня влюбленных он облачился в белое платье-балахон с кружевом и массивными крыльями за спиной, вероятно, олицетворяя Купидона. Из легкомысленного образа несколько выбивались лишь черные носки и массивные ботинки.
В одном из конкурсов Аверин предложил парам поедать яблоки на скорость. Победителям вручили подарки от спонсоров.
Гости танцевали, позировали на фоне пилонов и фотографировались с импозантным Купидоном.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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