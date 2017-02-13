В Брянске родителей предупредили об опасных автоиграх детей

В социальных сетях детей призывают собирать «лайки», перебежав дорогу как можно ближе к движущейся машине.

Как сообщили в ГИБДД Брянска, в погоне за одобрением пользователей соцсетей дети, выкладывающие фото и видео своих «подвигов», не осознают, насколько опасна «игра».

В ГИБДД призвали родителей вести с детьми разъяснительные беседы и проработать безопасный маршрут «дом – школа – дом».