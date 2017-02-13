В Брянске рекламщиков наказали за «самые дешевые в России» смартфоны

Брянское рекламное агентство привлекли к ответственности за рекламу смартфонов.

Как сообщили в Брянском УФАС, на одном из медийных щитов была размещена реклама супермаркета электроники и бытовой техники. Реклама обещала покупателям «самые дешевые в России» смартфоны.

При этом, пояснили в УФАС, никакой информации о маркетинговых исследованиях, подтверждающих громкое заявление, в рекламе представлено не было.

Распространителя рекламы смартфонов привлекли к административной ответственности.