В Брянске рекламщиков наказали за «самые дешевые в России» смартфоны
Брянское рекламное агентство привлекли к ответственности за рекламу смартфонов.
Как сообщили в Брянском УФАС, на одном из медийных щитов была размещена реклама супермаркета электроники и бытовой техники. Реклама обещала покупателям «самые дешевые в России» смартфоны.
При этом, пояснили в УФАС, никакой информации о маркетинговых исследованиях, подтверждающих громкое заявление, в рекламе представлено не было.
Распространителя рекламы смартфонов привлекли к административной ответственности.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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