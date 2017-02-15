В Брянске бухгалтеру завода дали 3,6 года за кражу 10,7 миллиона рублей
Главный бухгалтер ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов» предстала перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве и легализации денег.
Как сообщили в областной прокуратуре, с августа 2011 года по сентябрь 2015 года главный бухгалтер путем обмана единственного учредителя и руководителя компании оформляла фиктивные платежные документы о перечислении денег для выдачи под отчет и выплаты заработной платы.
В общей сложности ей удалось похитить более 10,7 миллиона рублей. При этом более 1,9 миллиона рублей она перечислила на свой счет для легализации денег.
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Новости регионов
15 Февраля, 2017
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