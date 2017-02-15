Экс-главу брянского поселения осудят за махинации с жильем

Бывший глава Первомайского сельского поселения Клинцовского района Юрий Запорожан предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из полиции.

По версии СУ СК РФ по Брянской области в сентябре 2014 года Запорожан единолично принял решение о выделении по договору социального найма дома площадью 94,3 квадратных метра. Нарушена оказалась не только очередность выделения жилья, но и нормы представляемой площади. Впоследствии наниматель приватизировал дом.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.