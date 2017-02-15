Экс-главу брянского поселения осудят за махинации с жильем
Бывший глава Первомайского сельского поселения Клинцовского района Юрий Запорожан предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из полиции.
По версии СУ СК РФ по Брянской области в сентябре 2014 года Запорожан единолично принял решение о выделении по договору социального найма дома площадью 94,3 квадратных метра. Нарушена оказалась не только очередность выделения жилья, но и нормы представляемой площади. Впоследствии наниматель приватизировал дом.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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