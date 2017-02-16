В Брянске инвалиду путь в кардиодиспансер перекрыл шлагбаум

Жительница Брянска пожаловалась на скользкий и тернистый путь к областному кардиологическому центру.

Как рассказала женщина в соцсетях, она привезла отца, инвалида I группы, на плановый осмотр. Однако повезти пожилого мужчину поближе ко входу не удалось, поскольку путь преграждали машины и неработающий шлагбаум.

«Шлагбаум, как мне кажется, не работает всю зиму, а может, и больше. От шлагбаума до дверей кардиоцентра дорога-каток, 30 метров для здорового человека по льду пройти и не упасть сложно, а инвалидам и пожилым людям как? – недоумевает жительница Брянска. – У меня возникает вопрос: зачем там шлагбаум, тем более который не открывается? И неужели нельзя почистить дорогу?».





