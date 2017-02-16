В Брянске дорожники заасфальтировали лужи

В Брянске продолжается ремонт дорог.

По традиции брянским дорожникам не мешает ни время года, ни погодные условия. Напомним, ранее в мэрии заявляли о том, что в зимнее время ремонт ведется с применением холодной асфальтобетонной либо литой смеси.

Сегодня инновационные технологии в деле смогли наблюдать жители улицы Севской в Фокинском районе. Вне зависимости от времени года дорога по Севской покрыта бесчисленным количеством ям – проезжая ее, автомобилисты рискуют остаться без колес и подвески.

По словам местных жителей, дорожники выливали горячую смесь прямо в лужи. Подлежащие ремонту ямы, судя по всему, выбирали в случайном порядке.

Оценив попытку хоть как-то повлиять на ситуацию, водители тем не менее крайне недовольны качеством ремонта.



