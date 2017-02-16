Дело сержанта брянской полиции о смертельном ДТП поступило в суд

В Карачевский районный суд поступило уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД России по Карачевскому району.

Сержанта полиции, который сел за руль пьяным, обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Напомним, смертельная авария произошла 9 октября 2016 года в селе Масловка.

28-летний полицейский за рулем своего Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил дерево. В результате машина перевернулась. 28-летний пассажир погиб на месте.

В Карачевском районном суде сообщили о том, что заседание по уголовному делу назначено на 20 февраля.