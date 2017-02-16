Солист группы «Рождество» рассказал о брянской куме

Брянцы делятся впечатлениями от посещения концерта группы «Рождество».

Концерт прошел 16 февраля в ДК «Дружба». Солист «Рождества» Геннадий Селезнев активно общался с публикой, со сцены поздравлял именинников с днем рождения и отвечал на многочисленные вопросы. Так, по его словам, в Брянске у него живет кума, а в Клинцах – друзья.

«Песню «Ты знаешь, как хочется жить» пели на бис. После концерта Селезнев раздавал автографы и фотографировался с поклонниками», «Очень харизматичный, доброжелательный человек», – делятся в соцсетях зрители.



