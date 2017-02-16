Брянцы назвали Анну Седокову «курицей» и раскритиковали фотографа

Жители Брянска не узнали певицу Анну Седокову на снимках фотографа Антона Чехова.

16 февраля, после нескольких недель оживленного пиара и обсуждения положения певицы, экс-«ВИА Гра» наконец выступила в «Даниловском пабе». Фотограф Антон Чехов распространил в соцсетях фоторепортаж, сделанный во время концерта.

Интернет-пользователи усомнились в «подлинности» исполнительницы. «Это не она», «Если это Седокова, то я Киркоров», «Я ее не узнал. Ужас, а это точно она, а не двойник?» – пишут брянцы.

Один из комментаторов утверждает, что раз «на нормальных звезд денег не хватает, так не надо вообще никого приглашать».

При этом ряд горожан винят в большом числе негативных откликов фотографа: «Наши девчонки и без грима в сто раз красивей. Вот вам и секси-баба. Раскрыли наши фотографы», «Фотограф выбрал самые «удачные» ее фотки», «Пожалуй, лучшее фото Седоковой в ее жизни... где она на Траволту похожа», «Была секси, сейчас курица убожная».

Брянцы советуют фотографу сменить профессию: «В 90-е годы, когда выбор фото ограничивался 36 кадрами в катушке пленки, как-то поответственнее подходили к выбору красивой фотографии», «Антон, фото – это прямо не ваше!», «Антон, продай фотоаппарат и иди в дорожники трудиться», «Антон, скажите, Вам самому в глубине души не стыдно за такие фотографии? Даже не за фотографии, а за то, что берете за них деньги».

Под натиском гневных комментариев Антон Чехов вынужден был оправдываться. По его словам, лучших ракурсов не удалось найти, поскольку «не мог попросить Седокову встать в другую позу».

Между тем, судя по снимкам, те, кому удалось побывать на концерте, остались довольны выступлением Анны Седоковой.

Отметим, что в 2016 году брянцы раскритиковали выступления Наташи Королевой и Алены Апиной. Исполнительскую манеру Королевой жители Новозыбкова сравнили с пением Владимира Жириновского, а Апину в Стародубе назвали «25-летним двойником».







