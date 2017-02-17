Брянец передал «пламенный привет» уехавшей с места ДТП девушке
Житель Брянска в социальных сетях передал привет автомобилистке, скрывавшейся после ДТП.
«Передаю пламенный привет автоледи, которая совершила столкновение с моим авто и скрылась с места ДТП», – пишет водитель Владислав Душик.
По его словам, авария произошла в воскресенье, 19 февраля: «Двигался по Калинина со стороны Урицкого, на пересечении улиц Калинина и Фокина поворачивал на Фокина. Девушка на «Ниссан Максима» темного цвета, госномер Е826ХР32, начала движение с Фокина на Калинина в сторону набережной, не уступив «ВАЗ-2115», совершила наезд и повредила задний бампер».
Водитель утверждает, что «девушка после столкновения остановилась, выйдя из своего авто, посмотрела, села обратно в машину и уехала».
«ДПС была вызвана, и оформлено ДТП, объявлен авто виновника в розыск. Нельзя так делать, дамы и господа! Ведь за это могут и лишить прав! Спасибо человеку, который ехал сзади виновницы, заснял на регистратор ДТП и скинул мне видео», – также рассказал водитель «ВАЗа».
Новости регионов
19 Февраля, 2017
|+1
|$58
|€62
На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.