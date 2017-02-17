Брянец передал «пламенный привет» уехавшей с места ДТП девушке

Житель Брянска в социальных сетях передал привет автомобилистке, скрывавшейся после ДТП.

«Передаю пламенный привет автоледи, которая совершила столкновение с моим авто и скрылась с места ДТП», – пишет водитель Владислав Душик.

По его словам, авария произошла в воскресенье, 19 февраля: «Двигался по Калинина со стороны Урицкого, на пересечении улиц Калинина и Фокина поворачивал на Фокина. Девушка на «Ниссан Максима» темного цвета, госномер Е826ХР32, начала движение с Фокина на Калинина в сторону набережной, не уступив «ВАЗ-2115», совершила наезд и повредила задний бампер».

Водитель утверждает, что «девушка после столкновения остановилась, выйдя из своего авто, посмотрела, села обратно в машину и уехала».

«ДПС была вызвана, и оформлено ДТП, объявлен авто виновника в розыск. Нельзя так делать, дамы и господа! Ведь за это могут и лишить прав! Спасибо человеку, который ехал сзади виновницы, заснял на регистратор ДТП и скинул мне видео», – также рассказал водитель «ВАЗа».



