Жительница Брянска пожаловалась на «беляш» с перьями вместо батона

Жительница Брянска опубликовала в соцсетях фото неудачной покупки хлебобулочного изделия.

По словам Эллы Земляковой, внутри батона «Нарезного» от Бежицкого хлебокомбината она обнаружила «перья, довольно крупные, практически во всю длину батона». Девушка жалуется на «ужасное зрелище».

Интернет-пользователи отмечают, что «птичку жалко» и поздравляют покупательницу с приобретением «беляша».