В Брянской области ищут очевидцев смертельного ДТП под Почепом

Родные одного из участников смертельной аварии в Почепском районе просят откликнуться очевидцев.

Объявления в соцсетях распространила пользователь Lenochka Maiakova.

«Очевидцы аварии «Мерседеса» (грузовой машины) и «Лады-2114» на 66-м километре 15.02.2017 примерно в 17.30 на трассе Брянск – Новозыбков под Почепом, откликнитесь, срочно нужна ваша помощь! 8-903-819-82-16, 8-920-836-52-92», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным ГИБДД, ДТП, в результате которого погиб 56-летний водитель «Лады», спровоцировал водитель Mercedes. Однако родственники водителя грузовика не согласны с официальными выводами и пытаются доказать его невиновность.