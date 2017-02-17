В Брянской области ищут очевидцев смертельного ДТП под Почепом
Родные одного из участников смертельной аварии в Почепском районе просят откликнуться очевидцев.
Объявления в соцсетях распространила пользователь Lenochka Maiakova.
«Очевидцы аварии «Мерседеса» (грузовой машины) и «Лады-2114» на 66-м километре 15.02.2017 примерно в 17.30 на трассе Брянск – Новозыбков под Почепом, откликнитесь, срочно нужна ваша помощь! 8-903-819-82-16, 8-920-836-52-92», – говорится в сообщении.
Напомним, по данным ГИБДД, ДТП, в результате которого погиб 56-летний водитель «Лады», спровоцировал водитель Mercedes. Однако родственники водителя грузовика не согласны с официальными выводами и пытаются доказать его невиновность.
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20 Февраля, 2017
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