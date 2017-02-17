Прокуратура Клинцов закрыла сайт, торгующий поддельными Gucci и Prada

Прокуратура Клинцов добилась блокировки сайта, на котором велась торговля копиями брендовых сумок, клатчей и кошельков.

Сотрудники прокуратуры обнаружили сайт, предлагающий фальшивые Gucci, Givenchy и Prada, в ходе мониторинга Сети.

Согласно действующему законодательству товары, этикетки и упаковки, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним обозначение, являются контрафактными, сообщили в ведомстве. За использование и распространение контрафакта предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

После вмешательства прокуратуры Клинцовский городской суд запретил доступ к размещенной на сайте информации.