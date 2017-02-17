Анна Седокова поблагодарила брянцев за «биение сердец в одном ритме»
Певица Анна Седокова поделилась впечатлениями от выступления в Брянске.
«Спасибо мои любимые. После всего, что мы пережили сегодня, это такое счастье... Когда наши сердца бьются в одном ритме, когда мои мысли это ваши слова, когда мы чувствуем одно. Одно на всех. Спасибо! Люблю сильно», – написала певица на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.).
Также она прокомментировала скандал, связанный с ее выступлением в Брянске. В преддверии концерта в Сети появилась информация о том, что из-за беременности певицы «Даниловский паб» может подать на нее в суд, поскольку та больше не является «эффектной Анной Седоковой».
«Я так понимаю, что в силу того, что у меня сейчас ребеночек под сердцем, они (желтое издание) считают, что я стала уродлива и профнепригодна. Они пытались облить своей грязью меня, прекрасное заведение и мою публику, выставляя их монстрами. Но это не так!» – заявила Седокова.
Также, напомним, после концерта брянцы раскритиковали снимки фотографа Антона Чехова, сравнив запечатленную на них певицу с актером Джоном Траволтой.
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20 Февраля, 2017
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