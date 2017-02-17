Брянцев приглашают «пробудиться» с помощью ведра холодной воды
26 февраля Брянск впервые присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Пробуждение».
Участники акции по всей стране одновременно обольются холодной водой на улице. К акции уже присоединились более 30 российских городов. В 2016 году рекорд по количеству участников – 255 человек – установил Томск.
В Брянске акцию «Пробуждение» организуют спортпарк «Варяг», физкультурно-оздоровительный клуб «Второе дыхание», Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания, компании «Кофейный Рай» и «АгроНика» и рекламное агентство «Лето».
По словам организаторов, цель мероприятия – «объединить позитивных людей России и ближнего зарубежья, привлечь их к ведению здорового образа жизни и закаливанию».
До и после обливания профессиональный тренер проведет разогревающую разминку. Все желающие смогут поиграть в мяч в купальниках, сообщили в «Варяге». Более смелым и выносливым после обливания предложат окунуться в прорубь.
Самого младшего и самого старшего участников акции ждут памятные призы.
Акция «Пробуждение» начнется в полдень 26 февраля на территории спортпарка «Варяг». Сбор и регистрация участников в 11.00.
С собой иметь необходимо иметь тапочки, полотенце, купальный костюм. Наличие ведра приветствуется.
Регистрация участников проходит на сайте «Варяга».
Новости регионов
20 Февраля, 2017
|+1
|$58
|€62
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