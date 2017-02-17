Брянцев приглашают «пробудиться» с помощью ведра холодной воды

26 февраля Брянск впервые присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Пробуждение».

Участники акции по всей стране одновременно обольются холодной водой на улице. К акции уже присоединились более 30 российских городов. В 2016 году рекорд по количеству участников – 255 человек – установил Томск.

В Брянске акцию «Пробуждение» организуют спортпарк «Варяг», физкультурно-оздоровительный клуб «Второе дыхание», Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания, компании «Кофейный Рай» и «АгроНика» и рекламное агентство «Лето».

По словам организаторов, цель мероприятия – «объединить позитивных людей России и ближнего зарубежья, привлечь их к ведению здорового образа жизни и закаливанию».

До и после обливания профессиональный тренер проведет разогревающую разминку. Все желающие смогут поиграть в мяч в купальниках, сообщили в «Варяге». Более смелым и выносливым после обливания предложат окунуться в прорубь.

Самого младшего и самого старшего участников акции ждут памятные призы.

Акция «Пробуждение» начнется в полдень 26 февраля на территории спортпарка «Варяг». Сбор и регистрация участников в 11.00.

С собой иметь необходимо иметь тапочки, полотенце, купальный костюм. Наличие ведра приветствуется.

Регистрация участников проходит на сайте «Варяга».