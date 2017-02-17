В Брянске предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч за поддельный Adidas

В Советском районе Брянска индивидуальный предприниматель торговал поддельными спортивными костюмами и кроссовками.

В декабре 2016 года проверку провела районная прокуратура. В ассортименте у торговца обнаружили пять спортивных костюмов и пять пар спортивной обуви с товарным знаком, схожим с зарегистрированным товарным знаком Adidas. Договорных отношений между компанией-правообладателем и индивидуальным предпринимателем не имелось, сообщили в прокуратуре.

За незаконное использование средств индивидуализации товаров Арбитражный суд Брянской области оштрафовал предпринимателя на 25 тысяч рублей.