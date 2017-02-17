Из-за кипятка в кранах в детсаду «Лебедушка» в Брянске дети боятся мыть руки

Родители пожаловались на многочисленные нарушения в детском саду «Лебедушка» в Брянске.

По словам представительницы родительской общественности Лилии Елизаренковой, с момента открытия детсада № 52 «Лебедушка» по улице Почтовой в Бежице в марте 2015 года из всех кранов течет только горячая вода.

«Мы не представляем, как нашим детям моют руки, лицо и т. д., так как из крана льется кипяток. Холодной воды нет вообще! Это заметили родители нашей группы, когда ремонтировали бачки унитазов из-за того, что резиновые прокладки просто растворились в горячей воде, которая также наполняет бачки унитазов», – написала Лилия Елизаренкова на своей странице в соцсети.

По ее словам, даже дома дети отказываются мыть руки, боясь обжечься. После жалоб заведующей ситуация не изменилась.

Также, рассказала Лилия Елизаренкова, воспитанники двух младших групп в возрасте от 3,5 до 4 лет вынуждены спать в колыбелях, рассчитанных на детей до 3 лет. В результате кровати не выдерживают веса детей и постоянно ломаются.

«Родители не раз проклеивали стыки конструкций, меняли лопнувшие фанеры, которые под матрасами, но терпению приходит конец. Это грубое нарушение норм СанПиН, но, видимо, это никого не волнует», – жалуется Лилия Елизаренкова.

Кроме того, сообщила женщина, в одной из младших групп «Лебедушки» нет унитазов. Четырехлетних детей сажают на горшки, предназначенные для детей до 3 лет.

«Одна надежда, что если придать эту проблему огласке, то соответствующие органы как-то помогут в ее решении», – надеется Лилия Елизаренкова.