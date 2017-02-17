В продаваемых в Брянске белорусских сырах зашкаливает количество E235

Брянское Управление Россельхознадзора выявило нарушения при производстве белорусских сыров.

В Брянской межобластной ветеринарной лаборатории проверили 15 партий сыра белорусского производства, отобранных в связи с подозрением на завышенное содержание консерванта.

В пяти образцах брянские эксперты выявили наличие натамицина – консерванта Е235, не заявленного на этикетках. Речь идет о сырах «Черный герцог» производства ОАО «Бабушкина крынка», «Раубичский» производства филиала ОАО «Рогачевский МКК», «Альпийский» и «Белорусское золото» производства «Ошмянского сыродельного завода» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный завод» и «Тильзитский экстра» производства Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат».

Кроме того, в сырах «Черный герцог» и «Раубичский» зафиксировано значительное превышение натамицина. В первом случае его содержание было превышено более чем в три раза, во втором – практически вдвое.

Как пояснили в Россельхознадзоре, натамицин – противогрибковый препарат. Используется для лечения и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Candida или другими чувствительными дрожжевыми, дрожжеподобными грибами или дерматофитами.

Также используется в качестве консерванта в пищевой промышленности как пищевая добавка E235. Норма его содержания для поверхностной обработки сыров составляет 1 мг/дм2 в слое на глубину до 5 мм.