Бездомные коты с проспекта Ленина в Брянске стали «звездами» Интернета

Брянец сделал яркие снимки бездомных котов, обитающих в центре города.

Фотографии сделаны у дома № 30 по проспекту Ленина в Советском районе, рассказал их автор под ником dr. gonzo. На снимках разномастные животные с выразительными гразами, выглядывающие из окошка подвала, резко контрастируют с ярко-оранжевым цветом фундамента.

Распространенные в соцсетях фото уже собрали сотни «лайков» и позитивных комментариев. На публикацию также откликнулась одна из волонтеров-зоозащитников. По ее словам, для фотогеничных животных уже ищут новый дом, однако до сих пор поймать их в кадр не удавалось.









